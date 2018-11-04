Одна из пострадавших в ДТП с маршруткой под Воложином до сих пор в тяжелом состоянии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из пострадавших в ДТП с маршруткой под Воложином все еще находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, у нее травма шейного отдела позвоночника, сообщил в эфире ОНТ заместитель директора по лечебной работе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Дмитрий Сацкевич, сообщает БЕЛТА.

"Пострадавшая оперирована в течение первых суток, доставлена самой первой. Одиннадцатилетний ребенок переведен в Гродно, в хирургическом лечении не было необходимости. Также к нам поступили две женщины, одна оперируется сегодня - перелом двух бедренных костей", - сказал Дмитрий Сацкевич.

Как сообщалось, вечером 18 октября маршрутка с 15 пассажирами врезалась в разделительное бетонное ограждение на трассе М6 в Воложинском районе. В результате двое пассажиров погибли: 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина - в больнице. Водитель и 13 пассажиров маршрутного такси, среди которых 11-летняя и 5-летняя девочки, с травмами различного характера были госпитализированы.

ДТП случилось на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч. Причиной аварии стало превышение скорости водителем, в момент аварии он был трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Водитель более 130 раз нарушал правила дорожного движения.-0-