Одного из лидеров банды Морозова задержали во Владивостоке

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России задержан один из лидеров гомельской банды Морозова - Сергей Дербенев, сообщили БЕЛТА в МВД.
"Во Владивостоке сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с ГУБОПиК МВД Беларуси задержали Сергея Дербенева - одного из лидеров так называемой банды Морозова. Разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя, намереваясь таким образом скрыть свою личность", - рассказали в ГУБОПиК МВД.
Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО, готовится процедура его экстрадиции в Беларусь.
Известно, что Сергей Дербенев более 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х - начале 2000 годов.
Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных "морозовцами", в том числе около 20 убийств. Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания.
На свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается.-0-
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