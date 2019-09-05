Одному из напавших на гомельчанку парней предъявлено обвинение

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи продолжают устанавливать обстоятельств разбойного нападения в Гомеле. Об этом сообщила в эфире "Радио Минск" официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Оба задержанных уже допрошены следователями. Сегодня 17-летнему парню предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 УК. 18-летний молодой человек пока находится в статусе подозреваемого, а розыск третьего нападавшего продолжается.

Как сообщалось, 2 сентября примерно в 20.30 двое 18-летних парней и один 17-летний напали на женщину возле подъезда ее дома на улице Быховской. Молодые люди с применением насилия поместили гомельчанку в ее автомобиль BMW X6 и вывезли за город. В пути под угрозой изнасилования и убийства требовали у нее $15 тыс., которые им якобы задолжал ее покойный супруг. В лесу молодые люди обнаружили в багажнике авто рюкзак с $5 тыс. и Br400. Деньги забрали. На обратном пути в Гомель автомобиль попал в поле зрения сотрудников милиции, однако молодые люди покинули машину и скрылись. Ночью недалеко от своего места жительства один из троих нападавших был задержан. Второго задержали на следующий день.-0-