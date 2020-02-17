Односельчане спасли мужчину на пожаре в Щучинском районе

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе односельчане вывели мужчину из горящего дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 18.00 16 февраля жительница деревни Богуши сообщила в службу 101 о пожаре на соседском подворье.

До прибытия МЧС соседи вывели из горящего дома его хозяина. Мужчина и женщина, заметив возгорание, направились к дому. В задымленной комнате они нашли спящего на диване хозяина, разбудили его и вывели на свежий воздух. Пострадавший в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения и ожогами III-IV степени (15% тела) был госпитализирован в реанимационное отделение Щучинской ЦРБ.

Подразделения спасателей ликвидировали возгорание. Огнем повреждены перекрытия и кровля частного дома, а также стены, потолок, имущество в комнате. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС