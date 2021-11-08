8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Односельчане спасли пенсионерку при пожаре в Белыничском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в агрогородке Светиловичи поступило 7 ноября около 17.30. По прибытии к месту вызова пожарных дом горел открытым пламенем, кровля частично обрушилась.

Выяснилось, что в доме проживает пенсионерка. Ее до прибытия подразделений спасателей вывели из дома односельчане. Один из них работает в МЧС водителем, во время пожара был не на службе. Он и еще один местный житель проникли в задымленный дом через окно, обнаружили сидящую на диване хозяйку и вытащили ее через окно на свежий воздух. Женщина не пострадала.

В результате пожара уничтожена кровля и имущество в доме, повреждена веранда. Причина пожара устанавливается.-0-