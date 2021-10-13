Офицер 11-й мехбригады спас военнослужащего, уронившего на занятиях боевую гранату

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на занятии по огневой подготовке в 11-й отдельной механизированной бригаде, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, военнослужащий срочной службы уронил ее в окоп. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Руководитель занятия старший лейтенант Алексей Харламов, проявив высочайшее мужество и выдержку, успел в считанные секунды оттащить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом. Офицер получил незначительные травмы", - отметили в Минобороны.-0-