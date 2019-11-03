Оформление транспорта в "Кузнице Белостокской" приостановлено из-за найденных боеприпасов времен войны

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление транспорта в пункте пропуска "Кузница Белостокская" на белорусско-польской границе приостановлено из-за найденных на польской стороне боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"По информации, полученной от польской стороны, с 12.00 в пункте пропуска "Кузница Белостокская" (сопредельный белорусский ПП - "Брузги") во время проведения земляных работ обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. В связи с этим до завершения работы саперно-пиротехнической группы польской стороной временно приостановлено проведение процедур оформления всех видов транспорта", - проинформировали в ведомстве.

Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении оформления польской стороной будет сообщено дополнительно.-0-