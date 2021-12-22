Ограбили магазин, напали на сотрудника милиции: в Минске задержаны двое безработных

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неработающие минчане применили насилие в отношении сотрудника милиции при задержании их за совершение грабежа. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 16 декабря. Из столичного объекта торговли поступило сообщение, что двое неизвестных мужчин похитили бутылку спиртного и пытались скрыться. После этого они вступили в конфликт с работниками охраны магазина, пытавшимися их задержать.
Сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции Советского РУВД столицы прибыли на место происшествия. В ходе разбирательства задержанные совершили нападение на милиционера - нанесли удар кулаком в грудь, хватали за горло, повредили форменное обмундирование.
Задержанными оказались 30- и 27-летний минчане, которые нигде не работают и уже ранее привлекались к уголовной ответственности. В их отношении возбуждены уголовные дела по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и совершение грабежа.-0-