Охотник в Миорском районе случайно застрелил друга

Фото Следственного комитета

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорском районе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности на охоте, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. "Вечером 24 июня двое друзей приехали на охоту в Миорский район. В какой-то момент 42-летний мужчина заметил движение в кустах и, посчитав, что это животное, выстрелил. Подбежав, он увидел своего 53-летнего друга с телесными повреждениями, который от полученных ранений скончался на месте. О произошедшем мужчина сообщил в милицию и ждал их приезда на месте происшествия", - проинформировали в СК. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Предварительно установлено, что ружья мужчин не были зарегистрированы, также у них не было разрешения на охоту.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!