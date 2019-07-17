Около 10 т тритикале спасено при пожаре в Островецком районе

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 т тритикале спасено при пожаре в зерносушилке на территории КСУП деревни Заборцы Островецкого района. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 16 июля в 22.37. В результате пожара повреждены 0,2 т тритикале. Работники МЧС совместно с персоналом спасли 9,8 т тритикале.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-