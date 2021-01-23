Около 100 человек задержаны на акциях в Минске

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 человек задержаны сегодня во время несанкционированных мероприятий в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале ГУВД Мингориспокома, сообщает БЕЛТА.

Минская милиция информирует, что сегодня в городе проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает небольшое количество людей. Вдоль дорог выстраиваются цепочки горожан (до 30 человек), которые через несколько минут расходятся. Данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения снимков в различных интернет-источниках, чтобы создать видимость масштабности происходящего.

Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Наиболее активные лица задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства). Столичная милиция еще раз призывает граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.-0-