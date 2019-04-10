Около 100 т яблок пытались незаконно вывезти из Беларуси для реализации в России

10 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудники Витебской таможни самостоятельно и при взаимодействии с подразделениями МВД выявили попытки незаконного вывоза из Беларуси более 70 т яблок, еще около 30 т - таможенники из Могилевской области, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Вблизи границы с Россией витебские таможенники остановили две фуры с 40 т фруктов. При проверке они обнаружили, что на товар отсутствовали фитосанитарные сертификаты, а на этикетках изменена страна происхождения товара: Польша на Беларусь. Кроме этого, автопоезда проехали пункт разгрузки, указанный в сопроводительных документах.

Спустя несколько дней в том же районе витебские таможенники остановили фуру под управлением гражданина Азербайджана. В грузовом отсеке автомобиля находилось 10,5 т яблок без необходимых сопроводительных документов и фитосанитарного сертификата. Еще один груз яблок вез гражданин России, в его машине нашли более 21 т фруктов без соответствующих документов.

В это же время при проведении специальных мероприятий в Горецком районе могилевские таможенники выявили два факта перемещения коммерческих партий яблок под видом товаров для личного пользования. Граждане России намеревались вывезти без необходимых товаросопроводительных документов в общей сложности 22 т яблок. "Со слов водителей, товар приобретался за наличные денежные средства на белорусском рынке для личного пользования. Однако было установлено, что товар следовал для дальнейшей реализации на рынках России", - отметили в таможне.

По выявленным фактам таможнями начаты административные процессы по ч.4 ст.12.17 КоАП. Статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.-0-