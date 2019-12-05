Около 12,5 кг табака для кальяна изъяли в Быхове

5 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быхове была задержана машина, в багажнике которой перевозили около 12,5 кг табака для кальяна на общую сумму более Br9 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"В Быхове оперативниками группы по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ местного РОВД остановлена автомашина Rover под управлением 25-летнего жителя Гомеля. В багажном отделении он перевозил 234 пачки табака для кальяна турецкого производства без соответствующих документов. Правоохранителям водитель пояснил, что табачные изделия приобрел якобы для личного потребления", - сообщили в ведомстве.
Материалы проверки переданы в инспекцию МНС по Могилевской области. По факту незаконного перемещения и хранения табачных изделий составлен административный протокол. Правонарушителю грозит штраф в размере до 50 базовых величин (БВ в настоящее время составляет Br25,5) с конфискацией табачных изделий.-0-