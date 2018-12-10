Около 15 тыс. л контрафактного спирта изъято в Гродно и окрестностях

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома пресекли канал поставки спиртосодержащей жидкости из России на территорию Беларуси - изъято около 15 тыс. л контрафакта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД.
"В Гродно и окрестностях в разных местах - транспортных средствах, помещениях - было обнаружено около 15 тыс. л этилового спирта. Он был разлит в пятилитровые канистры. Стоимость изъятого составила около Br300 тыс.", - рассказали в пресс-службе УВД.
Партия контрафакта - крупнейшая из задержанных в этом году в стране. В отношении четырех граждан начаты административные процессы.-0-
Фото УВД Гродненского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4253 BYN
|2.421 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.1329 BYN
|2.121 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1894 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN