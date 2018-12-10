Около 15 тыс. л контрафактного спирта изъято в Гродно и окрестностях

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома пресекли канал поставки спиртосодержащей жидкости из России на территорию Беларуси - изъято около 15 тыс. л контрафакта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД.

"В Гродно и окрестностях в разных местах - транспортных средствах, помещениях - было обнаружено около 15 тыс. л этилового спирта. Он был разлит в пятилитровые канистры. Стоимость изъятого составила около Br300 тыс.", - рассказали в пресс-службе УВД.

Партия контрафакта - крупнейшая из задержанных в этом году в стране. В отношении четырех граждан начаты административные процессы.-0-

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