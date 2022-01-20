Около 15 тыс. уголовных дел в сфере высоких технологий возбуждено в Беларуси за 2021 год

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2021 год возбуждено около 15 тыс. уголовных дел в сфере высоких технологий, сообщил журналистам начальник отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 2020 год по ст. 212 УК возбуждено порядка 24 тыс. уголовных дел. Сейчас наблюдается их уменьшение. В 2021 году возбуждено около 15 тыс. таких дел. И уже можно говорить об определенном успехе той профилактической работы, которая проводится всем правоохранительным блоком. Граждане начинают понимать, как сохранить свои денежные средства в интернет-пространстве, как пользоваться карточками, как не допустить, чтобы у тебя украли деньги со счета, - рассказал Сергей Кабакович. - Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что уменьшению количества преступлений могли способствовать некоторые изменения в законодательстве. В данном случае мы говорим исключительно о хищении путем модификации компьютерной информации. Нельзя оставить без внимания и то, что уголовные дела по случаям, когда у граждан выманивают денежные средства напрямую, представляясь сотрудниками банков, возбуждаются по статье "Мошенничество".

Преступность в сфере высоких технологий - транснациональная. "Поэтому правоохранители тоже в транснациональном формате работают на пресечение любого рода преступных посягательств на территории нашей страны или любого другого государства. И хочется отметить, что европейские коллеги конструктивно настроены на работу с нашими правоохранительными структурами", - добавил начальник отдела.-0-