Около 150 т сена спасено при пожаре в Барановичском районе

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 т сена спасли работники МЧС при пожаре в Барановичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

12 октября в 14.22 спасателям поступило сообщение о загорании соломы на ферме в деревне Люшнево Барановичского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горело подсобное помещение сеносклада. Угрозы людям и животным не было. До приезда спасателей пожар пытались погасить с помощью огнетушителей.

"МЧС совместно с работниками хозяйства спасено 149,7 т сена. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-