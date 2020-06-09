Около 17 тыс. рыболовных сетей пытались незаконно ввезти в Беларусь

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 17 тыс. рыболовных сетей из Китая пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.

Во время досмотра грузовика Scania таможенники обнаружили рыболовные сети, фактические размеры ячей которых значительно отличались от данных, заявленных в товаросопроводительных документах.

Эксперты таможенной лаборатории предположения подтвердили: фактический размер ячей составлял менее 100 мм, а диаметр нитей - менее 0,5 мм. Рыболовные сети с такими характеристиками являются орудием добычи водных биологических ресурсов, которое запрещено ввозить на территорию Евразийского экономического союза. Общая длина сетей составила более 1,3 тыс. км.

Минская региональная таможня проводит дальнейшую проверку.-0-

Фото Минской региональной таможни