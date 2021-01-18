18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1800 правонарушений выявлено за три дня на дорогах Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"С 15 по 17 января стражами дорог Минской области выявлено около 1800 правонарушений со стороны участников дорожного движения. В большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. Вместе с тем выявлено 16 нетрезвых водителей, 58 водителей управляли транспортными средствами, не имея на это права, в их числе 8 нарушителей задержаны повторно. Также выявлено 268 пешеходов-нарушителей, из которых 76 граждан находились в состоянии опьянения, 150 пешеходов подвергли себя опасности, не имея в темное время суток световозвращающих элементов. Нарушители привлечены к административной ответственности", - рассказали в ГАИ.

За этот период на территории Минской области произошло 2 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы. Произошло 180 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, причинами которых явились невнимательность и несоблюдение мер безопасности водителями при движении.

16 января около 22.10 на автодороге Р-95 Лынтупы - Свирь - Сморгонь - Крево - Гольшаны Мядельского района, 39-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Пежо-406" со стороны деревни Комарово, на перекрестке неравнозначных дорог, осуществляя поворот направо, не уступил дорогу автомашине в составе тягача "Вольво" c полуприцепом под управлением 45-летнего водителя. В результате произошло столкновение транспортных средств. Пострадал водитель автомобиля "Пежо", но госпитализация ему не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка.

Во избежание ДТП Госавтоинспекция настоятельно рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток. "Уважаемые граждане, сообщите на телефонную линию 102, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения либо на проезжей части находится нетрезвый пешеход", - добавили в ГАИ.-0-