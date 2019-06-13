Около 2 тонн дикорастущего мака уничтожили в Гродно

13 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция уничтожила около 2 тонн дикорастущего мака, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД областного центра.
Маковое поле было обнаружено участковым сотрудником милиции в районе улицы Кстинской.
"Растения занимали площадь около 1 га. Для их ликвидации привлекалась специальная техника. Всего было уничтожено 1,9 тыс. кг мака", - рассказали в милиции. В Октябрьском районе Гродно это самая крупная уничтоженная партия дикорастущего растения в этом году.
На территории республики с 1 июня по 15 сентября проходит спецпрограмма "Мак", основная цель - не допустить распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения.-0-
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