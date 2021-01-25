Около 2 тыс. правонарушений выявлено на дорогах Минской области за три дня

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пятницу и выходные дни стражами дорог Минской области выявлено около 2 тыс. правонарушений со стороны участников дорожного движения. В большинстве случаев с нарушителями велась профилактическая работа. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Сотрудниками ГАИ выявлено 28 нетрезвых водителей, 80 - управляли транспортными средствами, не имея на это права, причем 13 из которых задержаны повторно. Отличились своей безответственностью 304 пешехода-нарушителя, из которых 87 находились в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части, 141 пешеход подверг себя опасности, не обозначив в темное время суток световозвращающими элементами. Нарушители привлечены к административной ответственности.

За этот период на территории Минской области произошло 3 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 2 - получили травмы. Вместе с тем произошло 108 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, причинами которых явились невнимательность и несоблюдение мер безопасности водителями при движении.

Во избежание ДТП Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения учитывать погодные и дорожные условия. Тем более в ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах туман, слабый гололед и гололедица. "Поэтому уважаемые водители, при движении соблюдайте скоростной режим, дистанцию, будьте предельно внимательными за рулем, особенно в условиях плохой видимости и в темное время суток. Пешеходы, также будьте дисциплинированными, переходите дорогу строго в установленных правилами местах, не забывайте обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток", - отметили в ГАИ.-0-