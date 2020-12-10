Около 20 ДТП произошли в Бресте и районе из-за гололедицы

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10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте и районе сегодня из-за гололедицы произошли около 20 дорожно-транспортных происшествий, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД облисполкома Вероника Крук. "В связи с ухудшением погоды водителям рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными: на дорогах гололедица, идет снег. Уже к полудню было зарегистрировано около 20 ДТП, в результате которых транспортные средства получили механические повреждения", - рассказала Вероника Крук. По словам инспектора ГАИ, большинство сегодняшних аварий происходит потому, что машину заносит и она становится неуправляемой. Одно из таких ДТП случилось в деревне Прилуки. За рулем бензовоза был 32-летний водитель. На повороте он не справился с управлением, из-за чего грузовик занесло, он съехал в кювет и опрокинулся. "Водителям следует соблюдать безопасную скорость, избегать резких торможений и увеличивать дистанцию. Стоит отказаться от опасных маневров, прежде всего обгонов. Пешеходам нужно быть максимально осторожными на тротуарах и при пересечении проезжей части", - порекомендовала Вероника Крук.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!