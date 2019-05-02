Около $30 тыс. дохода на процентах за нелегальные займы денег получил гомельчанин

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК в отношении 45-летнего гомельчанина, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, с 2007 по 2017 год мужчина без необходимой лицензии предоставлял деньги взаймы физическим лицам. "Как правило, он передавал заемщикам деньги с условием возврата основного долга и уплаты процентов за пользование. Большинство его клиентов являлись частыми посетителями игорных заведений и брали взаймы деньги, чтобы отыграться. К обвиняемому обращались студенты и пенсионеры, врачи и бизнесмены, жители Беларуси, России, Украины. Сумма займов варьировалась от $100 до $35 тыс.", - рассказала Мария Кривоногова. Также в качестве залога заемщик принимал золотые часы и ювелирные изделия, автомобили.

В результате такой незаконной предпринимательской деятельности мужчина получил около $30 тыс. дохода в виде процентов за пользование деньгами за предоставленные займы. Еще часть дохода получить не успел - его деятельность пресекли сотрудники УДФР КГК по Гомельской области.

Также были установлены иные факты противоправной деятельности обвиняемого. "Так, находясь в одном из казино вместе со своим знакомым, он открыто похитил у него фишки и проиграл их в рулетку. На протяжении длительного времени мужчина не возмещал потерпевшему причиненный имущественный вред. При очередной случайной встрече в казино после требования потерпевшего вернуть деньги за фишки нанес ему побои", - уточнили в УСК.

Известно также, что гомельчанин не хотел возвращать одному из заемщиков золотое кольцо, полученное в залог. Ссылался на то, что якобы кто-то похитил у него ключи от квартиры, а затем вынес кольцо. С соответствующим заявлением он даже обратился в милицию.

Действия мужчины квалифицированы следствием по нескольким статьям Уголовного кодекса: покушение на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере; нарушение правил о сделках с драгоценными металлами; грабеж; злостное хулиганство; заведомо ложный донос. Мужчина заключен под стражу.

Для возмещения незаконно полученного дохода сотрудники СК наложили арест на имущество обвиняемого (два автомобиля, две квартиры, скутер) на общую сумму Br185 тыс. Часть ущерба он возместил добровольно в ходе следствия.

Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.-0-