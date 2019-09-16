16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По уточненным данным, более 1300 человек эвакуировали из минской школы из-за оплавления проводки (ранее называлась цифра около 300), пострадавших нет. Об этом сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение спасателям поступило сегодня в 10.19 - в здании сработала пожарная сигнализация, которая передала информацию о возможном возгорании в центр оперативного управления МЧС Минска.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения спасателей, выяснилось, что произошло оплавление изоляции электропроводки в электрощитовой на первом этаже школы. Администрацией к этому моменту уже были эвакуированы 53 класса школьников (1250 детей) и 100 преподавателей и персонала школы", - уточнили в управлении.

Пожар прекратился до прибытия спасателей.

Предполагаемая причина - короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал.-0-