Около 300 единиц нелегального оружия добровольно сдали граждане за 8 месяцев

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за восемь месяцев гражданами добровольно сдано около 300 единиц нелегального оружия, сообщили БЕЛТА в МВД.

"За восемь месяцев текущего года из оборота изъято свыше 500 единиц незарегистрированного оружия и почти 35 тыс. боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано около 300 единиц нелегального оружия и порядка 11,8 тыс. боеприпасов. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1,3 тыс. единиц зарегистрированного оружия", - рассказали в ведомстве.

По 8 октября правоохранители проводят комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Милиционеры будут проверять условия хранения гражданами зарегистрированного оружия, а также выявлять владельцев нелегальных арсеналов. Основная цель мероприятий - профилактическая работа с владельцами оружия по поводу соблюдения правил его использования и хранения, мер безопасности, информирование населения о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

МВД напоминает, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются.-0-