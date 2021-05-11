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11 мая 2021, 10:31

Около 330 кг гашиша пытались ввезти в ЕАЭС в тайнике грузовика

Фото ГТК
Фото ГТК
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
На въезде в Беларусь задержан россиянин с наркотиком
В Минском районе задержаны два наркодилера

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 330 кг гашиша пытались ввезти в Беларусь в тайнике грузовика, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Преступление пресечено белорусскими таможенниками во время совместной операции с Комитетом государственной безопасности Беларуси и Федеральной службой безопасности России.

Грузовик DAF, в полуприцепе которого и был оборудован тайник для перемещения крупной партии наркотиков, ехал из Германии в Россию через белорусско-польскую границу. Движение автопоезда с партией товара "пиво солодовое" приостановили в Витебской области на трассе М1, недалеко от белорусско-российской границы. Чтобы убедиться в том, что в грузовом отсеке спрятан гашиш, а также определить точное место тайника, таможенники направили автопоезд на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункт пропуска "Григоровщина". По полученной сканограмме было установлено место сокрытия наркотика. Чтобы извлечь гашиш из пола полуприцепа, необходимо было распилить пол на части с применением специального оборудования.

Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердил, что найденное спрессованное в виде плиток вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством - гашишем.

Витебская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК (незаконное перемещение через границу наркотических средств или психотропных веществ). Водитель задержан в порядке ст.108 УПК. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.-0-

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Теги
граница ГТК наркотики
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