Около 440 газовых и электроплит пытались провезти через "Козловичи" без декларации

12 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение на территорию ЕАЭС крупной партии бытовой техники, сообщили БЕЛТА в таможне.

Кухонная техника следовала из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Товар ввозился на шести автопоездах польскими фирмами-перевозчиками. Водители транспортных средств представили к таможенному оформлению документы, в которых отсутствовали сведения о фактическом количестве товара. Без декларирования перемещались около 440 газовых и электрических плит. Общая стоимость этой партии бытовой техники превысила Br250 тыс.

По фактам недекларирования груза Брестская таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров, без их конфискации.-0-

Фото Брестской таможни