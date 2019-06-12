Около 440 газовых и электроплит пытались провезти через "Козловичи" без декларации

12 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение на территорию ЕАЭС крупной партии бытовой техники, сообщили БЕЛТА в таможне.
Кухонная техника следовала из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Товар ввозился на шести автопоездах польскими фирмами-перевозчиками. Водители транспортных средств представили к таможенному оформлению документы, в которых отсутствовали сведения о фактическом количестве товара. Без декларирования перемещались около 440 газовых и электрических плит. Общая стоимость этой партии бытовой техники превысила Br250 тыс.
По фактам недекларирования груза Брестская таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров, без их конфискации.-0-
Фото Брестской таможни
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