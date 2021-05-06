Около 50 боеприпасов времен войны обнаружили в Витебском районе

6 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Почти 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Боеприпасы найдены на поле возле деревни Новики. Прибывшие на место специалисты в/ч 5524 внутренних войск МВД Республики Беларусь обследовали местность и обнаружили 19 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 105 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 45 мм, 13 минометных мин калибра 81 мм, 3 гранаты "Ф-1", 7 гранат "РГ-42" и 2 запала. Весь арсенал относился ко времени Великой Отечественной войны.

Обнаруженные боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены. УВД Витебского облисполкома призывает граждан, которые случайно нашли боеприпасы, немедленно сообщить об этом в милицию.-0-