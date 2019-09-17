17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 50 ДТП с участием мотоциклистов произошло на дорогах Гомельской области с начала года, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

В том числе 4 аварии, в которых пострадали 5 человек, произошли в сентябре. Так, 16 сентября примерно в 22.34 20-летний водитель ехал на "Рено Меган" по ул. Комсомольской областного центра. При выезде на круговое пересечение с ул. Кирова не предоставил преимущества мотоциклисту на "Хонда" под управлением 25-летнего водителя, который двигался по "кольцу" в прямом направлении. В результате ДТП мотоциклист госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медпомощи.

За январь-август зарегистрировано 46 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 8 человек погибли и 44 ранены. Для сравнения за аналогичный период 2018 года в 31 аварии погибли 4 человека и 31 был травмирован. В связи с этим в областной ГАИ будет усилен контроль за данной категорией участников дорожного движения.

"Мотосезон подходит к концу, но дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклистов продолжаются. Одна из основных причин таких ДТП - отсутствие взаимопонимания на дороге между водителями автомобилей и мотоциклов", - рассказала инспектор. Работая на стабилизацию дорожной обстановки, сотрудники ГАИ также обращают внимание на отношение автомобилистов к мотоциклистам, которые в отличие от коллег на дороге не защищены корпусом авто.

В ГАИ региона в очередной раз рекомендуют водителям чаще смотреть в зеркала заднего вида, в том числе при парковке или повороте направо, не забывать включать указатель поворота, избегать резких маневров. Особенно внимательными необходимо быть при выезде со второстепенных дорог.

По данным областной Госавтоинспекции, также нередко виновниками аварий становятся и сами мотоциклисты. Зачастую в ДТП страдают молодые водители. Байкеры со сложившимися принципами не рискуют ни своими здоровьем и жизнью, ни безопасностью других, ни техникой, дорожат своим авторитетом.

"Решающим условием благополучных поездок для всех участников дорожного движения является строгое соблюдение ПДД", - подчеркнула инспектор.-0-