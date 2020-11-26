Около 55 кг икры пытались незаконно перевезти через белорусскую границу

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский субъект хозяйствования намеревался незаконно перевезти через границу около 55 кг икры рыб осетровых пород, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Могилевские таможенники остановили транспортное средство Fiat, в котором находилась икра, неподалеку от белорусско-российской границы. У водителя авто отсутствовали все необходимые документы на товар. Установлено, что субъект хозяйствования, которому принадлежит икра, специализируется на выращивании осетровых рыб и выполняет их дальнейшую транспортировку.

Могилевская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП (транспортировка товаров с нарушением установленного законодательством порядка). Предприятие во время процесса представило в таможню акт выбраковки икры на основании проведенной технологом фирмы органолептической оценки качества товара. "Но эксперт Таможенной лаборатории установил обратное, выдав заключение, что икра надлежащего качества. Получается, заведомо подложный акт выбраковки товара был представлен с целью избежания ответственности. По предварительной оценке, стоимость партии икры составила Br65,5 тыс.", - отметили в ГТК.

Материалы дела переданы в УВД Могилевского облисполкома для проведения проверки в соответствии с Уголовным кодексом.-0-

Фото ГТК