Около 55 т сена удалось спасти при пожаре хранилища в Вилейском районе

Фото МЧС
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе при возгорании сенохранилища 5 т сена сгорело, еще 55 т удалось спасли, сообщили БЕЛТА в МЧС.
"15 октября в 19.45 спасателям поступило сообщение о пожаре в сенохранилище в д. Кривое Село Вилейского района, - рассказали в ведомстве. - Прибывшие подразделения МЧC установили, что горит крыша здания сенохранилища. Оперативно справившись с возгоранием, работники МЧС и хозяйства спасли 55 т сена".
Пострадавших нет. Огнем уничтожена крыша на площади 20 кв.м, повреждены деревянные конструкции здания на площади 80 кв.м.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-