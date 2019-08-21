Около 700 кг конопли уничтожили в Березовском районе

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе правоохранители уничтожили около 700 кг дикорастущей конопли, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Плантацию конопли без видимых признаков культивирования сотрудники Березовского РОВД заметили вблизи агрогородка Спорово. Растения на площади 1 га были скошены и уничтожены.
Специальная программа "Мак" проводится с 1 июня по 15 сентября. С начала ее действия в Брестской области выявлено около 280 фактов незаконного произрастания наркосодержащих растений. Уничтожено более 18 т мака и конопли, произраставших на площади почти 14 га. К административной ответственности по ст.16.1 КоАП привлечены более 60 нарушителей.-0-
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