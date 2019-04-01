Около 80 т неучтенного металлолома обнаружили на двух предприятиях АПК Брагинского района

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе на двух предприятиях АПК при проведении мониторинга милиционеры обнаружили неучтенный металлолом, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Так, 30 марта сотрудники Брагинского РОВД на территории машинно-тракторного парка ОАО "Маложинский" нашли складированный лом черного металла общим весом 7 т. В основном это списанная техника и изношенные запчасти, однако металлолом не был оприходован по бухгалтерскому учету и на балансе не числился.

Накануне проконтролировали милиционеры, и как работает охрана сельхозпредприятия. На момент проверки сторож молочно-товарной фермы, расположенной в деревне Старые Юрковичи, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Неучтенный металлолом весом 70 т обнаружили правоохранители в машинно-тракторном парке ОАО "Чемерисский". Кроме этого, на территории молочно-товарной фермы в деревне Храковичи рабочий, полевод и оператор машинного доения находились на рабочих местах в нетрезвом виде. В отношении работников предприятий составлены административные протоколы по ч.2 ст.17.3 КоАП.

В УВД отметили, что это не единичный случай нарушения законодательства работниками ОАО "Чемерисский". Так, в марте участковый инспектор милиции обнаружил на территории домовладения животновода 440 кг щебня. Выяснилось, что мужчина вывез щебенку с территории МТФ при помощи погрузчика, принадлежащего хозяйству. Похищенное изъято и возвращено. Нарушителю назначен штраф.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома