Около 800 кг молочки пытались ввезти из России без сопроводительных документов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники установили факт незаконного перемещения 800 кг молочной продукции - творога, сметаны и сливочного масла, изготовленных из заменителей молочного жира, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"Молочка перевозилась из России в Беларусь в грузовике Renault. Транспортное средство остановили при проведении специальных мероприятий в районе населенного пункта Селище. У водителя - индивидуального предпринимателя из России отсутствовали все необходимые документы на товар, в том числе фитосанитарные сертификаты, подтверждающие качество и безопасность для потребления", - отметили в ГТК.
Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 (транспортировка товаров без сопроводительных документов) КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета нарушения. Продукция возвращена на территорию России.-0-
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