Около 8,5 кг марихуаны изъяли у жителя Микашевичей

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 8,5 кг марихуаны изъяли у жителя города Микашевичи Лунинецкого района, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Оперативники во время обыска в подвале многоквартирного дома обнаружили и изъяли около 8,5 кг марихуаны. Владелец наркотика - 43-летний нигде не работающий местный житель, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. "Он рассказал сотрудникам наркоконтроля, что хранил марихуану для последующего сбыта. В момент приобретения наркотиков был задержан и 32-летний местный житель. В отношении фигурантов Лунинецким РОСК возбуждены уголовные дела по ст.328 УК", - проинформировали в милиции.

Сейчас оперативники устанавливают причастность задержанных к распространению наркотиков на территории района.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома