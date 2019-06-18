Около 9 т конопли уничтожили в Гомельской области с начала июня

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9 т дикорастущей конопли уничтожили в Гомельской области с начала июня, выявлено более 150 фактов незаконного произрастания наркотических растений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Сотрудники органов внутренних дел Гомельской области с начала лета выявили более 150 фактов произрастания наркосодержащих растений. Уничтожены посевы на площади более 68 га - более 226 кг мака и около 9 т конопли. К административной ответственности за посев и выращивание наркосодержащих растений привлечено 35 человек", - проинформировали в УВД.

К примеру, 1 июня сотрудники Гомельского РОВД на поле у поселка Большевик выявили произрастание дикорастущей конопли - уничтожено почти 1,5 т. А 14 июня в 350 м от того же поселка было уничтожено еще около 1,2 т наркосодержащего растения. Сотрудники Новобелицкого РОВД Гомеля 3 июня на ул.Оськина уничтожили более 2,3 т конопли.

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений.-0-