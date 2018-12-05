Около килограмма психотропов изъяли у наркокурьера в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое друзей из Бобруйска работали на один интернет-магазин по продаже наркотиков и не знали об участии друг друга в наркобизнесе, у одного из них изъяли около 1 кг психотропов. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела по ч.3 ст.328 УК. В июле в Ждановичах милицией был задержан 28-летний житель Бобруйска. Из тайника он извлек крупную закладку с запрещенным веществом. При его личном досмотре была изъята коробка со свертками разных цветов и размеров. Эксперты признали, что 56 из них общей массой более 32 г - с особо опасным психотропом альфа-PVP, а 16 весом не менее 56 г - с ТМСР-2201.

Исследование мобильных устройств с зашифрованными файлами помогло найти того, кто сделал тайник. Им оказался 26-летний друг задержанного. "Он жил на съемной квартире в Минске и уже несколько месяцев работал на интернет-магазин по продаже психотропов в качестве "оптовика" - делал закладки для мелких курьеров. У него были изъяты электронные весы, предметы со следами запрещенных веществ и приготовленные для сбыта психотропы. Всего было обнаружено 92 свертка с альфа-PVP общей массой не менее 580 г и 37 - с более 400 г ТМСР-2201", - рассказала Татьяна Белоног.

Его же старший товарищ только начал работать "минером". По указанию оператора он приехал из Бобруйска и по полученным координатам забрал закладку с крупной партией психотропов, не подозревая, что тайник накануне сделал его друг. Оба не знали, что выполняли одно задание куратора, только в разных статусах.

Обвиняемые находятся под стражей. Следственные действия с их участием завершены. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-