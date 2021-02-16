16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около пяти часов продолжались поиски пятиклассника из Гатово. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Накануне около 19.00 в дежурную часть Минского РУВД поступило сообщение от жительницы поселка Гатово, что ее 11-летний сын не вернулся из школы домой. По словам женщины, мальчик должен был к 14.00 уже быть дома, однако домой он не приходил. Не могла мать дозвониться и на смарт-браслет, который всегда был при ребенке. Сперва на звонки он не отвечал, а к 19.00 в браслете, видимо, сел аккумулятор.

"По тревоге был поднят личный состав Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД, к поискам подключились оперативники уголовного розыска Минского РУВД, сотрудники РОЧС, поисково-спасательный отряд "Ангел", стали предлагать свою помощь жители поселка и волонтеры, - рассказали в УВД. - В скором времени стало известно, что, возвращаясь из школы, подросток провел своего товарища до дверей квартиры, сказал ему, что тоже пойдет домой, и с тех пор его никто не видел. По словам детей, у мальчика в последнее время были проблемы с поведением и учебой. В тот день он снова получил плохую отметку и, возможно, по этой причине не захотел идти домой, чтобы не расстраивать родителей".

Фото МЧС

Для координации поисков был развернут ситуационно-оперативный штаб. Сотрудники РОЧС на специальной технике обследовали окрестности Гатово, волонтеры отправлялись на поиски ребенка в ближайшие магазины, торговые центры и автостанции, сотрудники уголовного розыска общались с родителями мальчика, чтобы предположить, куда тот мог направиться. В скором времени в местном чате появилась информация, что похожего мальчика видели на остановочном пункте по направлению в столицу. Поиски сместились в направлении Заводского района. Оперативники съездили к родственникам семьи в Минске, а также во время разговора с родителями предположили, что ребенок мог направиться к старой квартире в Чижовке, которую семья недавно продала, переехав в Гатово. Ребенок хорошо знал тот район и мог направиться туда. Именно в том районе, вблизи отдела ЗАГС Заводского района, оперативники уголовного розыска около полуночи и нашли ребенка. Как оказалось, вовремя - прибывшие медики диагностировали у ребенка обморожение первой степени и отвезли в больницу.

Как-то объяснить причину своего поступка мальчик не смог или не захотел. Известно, что рюкзак вместе со смарт-браслетом он оставил в подвале одного из домов в Гатово, отравился гулять без какого-то плана и цели. В настоящее время мальчик находится в медучреждении, с ним все в порядке.-0-

Фото ПСО "Ангел"