Около половины хулиганств в Гродненской области связаны с повреждением машин

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Гродненской области совершено 197 хулиганств, около половины из которых связаны с повреждением транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Очередной случай недавно зафиксирован в Гродно. Компания молодых людей вечером гуляла и употребляла спиртное в микрорайоне Вишневец. "Один из них решил побегать, а в качестве барьера использовал автомобиль, по которому несколько раз прошелся. Еще один молодой человек снимал все на камеру", - рассказали в милиции.

Очевидцы произошедшего обратились к правоохранителям. Хулигана задержали. Возбуждено уголовное дело. -0-