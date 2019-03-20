Октябрьский райисполком эвакуировали из-за сообщения о минировании, оно оказалось ложным

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК по факту заведомо ложного сообщения о заминировании здания Октябрьского райисполкома, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здание поступило сегодня утром на электронную почту Гомельского областного управления МЧС", - рассказала официальный представитель УСК. Работники и посетители райисполкома были эвакуированы.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, опасность заведомо ложных сообщений об опасности в том, что дезорганизуется нормальная работа учреждений и организаций, предприятий, транспорта. "Люди беспокоятся за безопасность жизни и здоровья, сохранность своего имущества. Поэтому применяются адекватные меры реагирования: эвакуация людей, вызов экстренных служб, приостановление работы транспорта. А все это стоит денег и потом взыскивается с виновного лица", - подчеркнули в СК. В ведомстве напомнили, что ответственность за это преступление наступает с 14 лет.

В прошлом году дел о ложных сообщениях об опасности было 23. Случай в Октябрьском районе - седьмой с начала этого года. Причем четыре из семи ложных сообщений зарегистрированы в Гомельской области.-0-