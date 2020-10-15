ООО "Табак-инвест" оштрафовали за завышение цен на дезсредство

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вина ООО "Табак-инвест" за установление торговой надбавки на дезинфицирующее средство в размере более 90% доказана в суде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Ранее МАРТ выявил превышение предельного уровня торговой надбавки (с учетом оптовой) при реализации ООО "Табак-инвест" дезинфицирующего средства "Маносептол". МАРТ составил и направил в экономический суд Минска протоколы об административных правонарушениях в отношении торговой сети и должностного лица, ответственного за формирование розничной цены.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение оштрафовать юридическое лицо. Он также признал должностное лицо виновным по ч.2 статьи 12.4 (нарушение установленного порядка формирования и применения цен) Кодекса об административных правонарушениях.

ООО "Табак-инвест" должно уплатить штраф в размере более Br69 тыс., а должностное лицо, ответственное за правонарушение, - пять БВ (1 БВ - Br27).

Решения суда вступили в законную силу.-0-