Опасную для потребителя рыбную продукцию пытались ввезти из России

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли ввоз на территорию Беларуси рыбной продукции без товаросопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Транспортное средство Renault, ехавшее из России, остановили в Дубровенском районе. При проверке установили, что в грузовом отсеке микроавтобуса находилось около 700 кг рыбной продукции стоимостью более Br3 тыс. - пресервы, вяленая и сушеная рыба в ассортименте. На перемещаемый товар водитель не предоставил никаких сопроводительных документов, в том числе и ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Витебская областная инспекция Госстандарта и Витебский транспортный ветеринарно-санитарный участок провели контрольные мероприятия. Специалисты установили, что товар не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, следовательно, продукция не должна допускаться к выпуску и обращению.

Таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. Санкция статьи влечет наложение штрафа на водителя в размере до 30 базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br27), а на фирму-перевозчика - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-