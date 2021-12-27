Опасную спиртосодержащую жидкость под видом премиального алкоголя изъяли в Бресте

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты исследовали жидкость, которую собирались продавать под видом премиальной водки, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Сотрудники милиции задержали жителя областного центра, который перевозил 12 полимерных 5-литровых канистр и 5 картонных упаковок объемом по 3 л каждая со спиртосодержащей жидкостью. Емкости направили на экспертизу. Установлено, что жидкости содержат в своем составе денатурирующую добавку диэтилфталат. Она не имеет цвета и запаха, но является потенциальным канцерогеном.

"Диэтилфталат токсичен, обладает раздражающим, сенсибилизирующим (повышение чувствительности организма к воздействию химических веществ, ведущее к аллергическим заболеваниям), гонадотропным (вредное воздействие на половые железы и репродуктивную функцию), тератогенным (нарушение развития эмбриона в утробе матери, приводящее к уродству), мутагенным (поражение наследственного аппарата) действиями. Спирт, с использованием этой добавки, является непищевым, его употребление может привести не только к отравлению, но и летальному исходу", - пояснил начальник управления лабораторных исследований государственный медицинский судебный эксперт-химик Александр Доброриз.

В ГКСЭ предостерегают граждан от покупок алкоголя у продавцов, не имеющих лицензии на право торговли алкогольной продукцией, выданной в установленном порядке. Также судебные эксперты напоминают, что в избыточных количествах опасен даже самый качественный алкоголь.

Московский РОВД Бреста проводит по факту проверку.-0-