Опасные аппараты для сварки продавали в Гомеле

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областная инспекция Госстандарта выявила в торговой сети Гомеля импортную электротехническую продукцию, которая не соответствует требованиям по безопасности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции.

Речь идет об аппаратах для сварки китайского производства. Так, аппарат для сварки полипропиленовых труб торговой марки Wester (модель DWM1500LE изготовителя Hammer Werkzeug, Чехия, произведено в Китае) не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по конструкции и потребляемой мощности. В аппарате нет таймера, который обеспечивает отключение всех полюсов цепи сварки, используется шнур питания в поливинилхлоридной оболочке, что не допускается. При номинальной мощности 1500 Вт в приборе она фактически составляет 922 Вт. Отклонение - минус 39% при допустимом минус 10%. Есть и другие нарушения.

В инверторном сварочном аппарате торговой марки Daewoo модели DW22 (изготовитель Ningbo Yushine International, Китай) штепсельная вилка рассчитана на максимальный ток 16 А, фактически же эффективный ток питания равен 33,3 А. Длина кабеля составила 1,55 м при нормируемом не менее 2 м. Также товар не отвечает требованиям электромагнитной совместимости техсредств по создаваемым электромагнитным помехам.

Подобные несоответствия нашли и в сварочном инверторе с маркировкой Fubag модели IQ 160 (изготовитель Fubag Professional GmbH, Германия, аппарат произведен в Китае).

В областной инспекции Госстандарта рекомендуют покупателям, которые приобрели названные приборы, возвратить их продавцу. О продаже опасной продукции можно сообщить по телефону: 8 (0232) 20-03-77.-0-