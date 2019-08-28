Опасный мобильный телефон выявлен в продаже в Островце

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасные мобильный телефон и зарядное устройство к нему обнаружены во время проверки в одном из торговых объектов Островца. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

"Испытания показали, что мобильный телефон не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза по создаваемым электромагнитным помехам. Квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышали допустимый уровень", - рассказали в отделе госнадзора.

Опасным оказалось и зарядное устройство, прилагавшееся к телефону. Есть претензии к устойчивости его к чрезмерному нагреву, а также по электрической прочности изоляции.

Торговому объекту, в котором реализовывалась продукция, выданы запреты на ее продажу, мобильные телефоны и зарядные устройства запрещены к ввозу и обращению на территории страны. Действие документов об оценке соответствия прекращено. Импортер данных мобильных телефонов и зарядных устройств уведомлен, что такую продукцию необходимо изъять из торговых объектов, в которые он уже успел их поставить.-0-