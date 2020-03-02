"Опель" сбил пожилую женщину в Минске

Фото из Telegram-канала официального представителя МВД Ольги Чемодановой
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил пожилую женщину. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел днем 1 марта. Водитель автомобиля "Опель" на пересечении проспекта Жукова и улицы Розы Люксембург совершила наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая доставлена в больницу.
За минувшие выходные по всей стране в ДТП травмированы 20 человек. В отношении нетрезвых водителей составлено 133 административных протокола, задержаны 378 бесправников.-0-