Оперативная таможня пресекла ввоз в Россию около 17 т санкционных груш

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильная группа Оперативной таможни пресекла попытку перемещения в Россию около 17 т свежих груш польского происхождения, относящихся к товарам санкционной группы. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Факт нарушения законодательства был установлен во время специального мероприятия возле государственной границы Беларуси и России. Таможенники остановили грузовик Scania с польскими грушами. Стоимость груза составила свыше Br23 тыс. В представленных же водителем документах значилось, что в Россию направлялась партия бытовых светильников.

Аналогичное правонарушение сотрудники Оперативной таможни выявили в ноябре. В автомобиле DAF в Россию везли свежие шампиньоны польского происхождения. В документах же указано, что в грузовике транзитом в Россию из Европейского союза перевозилась партия алкоголя. Стоимость шампиньонов, по предварительной оценке, составила около Br63 тыс.

По этим фактам Оперативная таможня начала административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-