Оперативники пресекли вывоз парней для занятия проституцией в Москве

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники подразделений по противодействию торговле людьми Брестской и Витебской областей пресекли вывоз парней из Беларуси для занятия проституцией в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД.

Во время спецоперации правоохранители задержали 26-летнего уроженца Гродненской области. Молодой человек около пяти лет назад переехал в Москву. Для вовлечения в занятие проституцией он знакомился с парнями в интернете. В переписке предлагал заработать на оказании услуг сексуального характера в России. За это он обещал комфортные условия проживания, конфиденциальность и вознаграждение до $1 тыс.

На встречу с претендентами фигурант приезжал лично. Одна из них прошла под контролем оперативников. В назначенное время в Оршу приехали два брестчанина 19 и 21 года. Пообщавшись с потенциальным работодателем, все вместе сели в такси и отправились в сторону границы. На трассе автомобиль был остановлен, организатор задержан.

Следователи дали правовую оценку произошедшему. Возбуждено уголовное дело за организацию занятием проституцией, сопряженную с вывозом граждан за рубеж.-0-