Оперативники установили личность интернет-пользователя, угрожавшего милиционерам Орши

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники установили личность интернет-пользователя, отправлявшего угрозы сотрудникам милиции Орши. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"12 августа активный пользователь интернет-сообществ, 26-летний оршанец, увидел в Telegram-канале фотографии сотрудников милиции, вброшенные кем-то из пользователей для травли. Не стесняясь в выражениях, он начал их нецензурно оскорблять, угрожать расправой, предлагал "попартизанить" за ними. А узнав в одном из милиционеров своего участкового инспектора ИДН, у которого он состоял на учете 14-летним подростком за совершение кражи и грабежа, молодой человек и вовсе перестал выбирать выражения и угрожал разбить личный автомобиль", - рассказали в МВД.

Экспертное заключение специалистов записей оршанца было однозначным: в его действиях усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ст.364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Личность интернет-пользователя оперативно установили сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД. Молодой человек задержан и помещен в ИВС Оршанского РУВД. Следователи возбудили уголовное дело.

МВД напоминает, что за оскорбление, угрозы применения насилия, а также сбор и распространение информации о частной жизни сотрудников органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность.-0-