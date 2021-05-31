31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники установили причастных к кражам из машин, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали 46-летнюю минчанку, которая украла Br7,5 тыс. из машины квартиросъемщика. "Установлено, что, когда потерпевший отдыхал в своей комнате, женщина из кармана его куртки достала ключи от автомобиля и похитила борсетку с деньгами. Ключи вернула на место, чтобы не вызывать подозрение. Большую часть похищенных денег женщина потратила на свои нужды, Br1,7 тыс. изъято. Известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления", - рассказали в ГУВД.

Похожий инцидент произошел в Центральном районе столицы. Оперативники задержали 47-летнего водителя столичной фирмы, который подозревается в хищении мобильного телефона своего руководителя. Пару месяцев назад начальник приобрел новый телефон, а старый оставил в машине. Водитель похитил и продал его на одной из торговых интернет-площадок за Br900. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сумма ущерба составила Br1750.

Материалы проверок переданы во Фрунзенский и Центральный (Минска) РОСК.-0-