Оперативное чутье помогло сотруднику угрозыска вернуть студентке из Шри-Ланки украденные $2,7 тыс.

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оперативное чутье помогло сотруднику уголовного розыска из Гродно вернуть студентке из Шри-Ланки $2,7 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Две студентки из Шри-Ланки отправились за покупками в магазин по Бульвару Ленинского комсомола в Гродно. Одна из них оставила свой рюкзак в ящике для хранения перед входом в торговый зал.

"Девушки должным образом не позаботились о сохранности денег и не закрыли шкафчик на замок. В это же время в магазин пришли двое мужчин, которые уже не раз попадали в поле зрения милиции за совершение противоправных деяний. Они увидели, что ячейка не закрыта, и забрали рюкзак", - рассказали в милиции. В рюкзаке было $2,7 тыс. и Br500.

На выходе из магазина воришки столкнулись с сотрудником уголовного розыска Ленинского РОВД. Сыщик знал мужчин в лицо: они не раз имели проблемы с законом. Милиционера насторожило, что один из мужчин несет и мужской, и женский рюкзаки.

Подозрения подтвердились. Мужчин доставили в Ленинский РОВД. Потерпевшая еще не успела обратиться в милицию, а подозреваемые в совершении кражи уже были задержаны.

В отношении похитившего рюкзак жителя Гродно 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по ст.205 (кража) УК. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Иностранные студентки записали видеообращение с благодарностью белорусской милиции.-0-